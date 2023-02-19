Сбер запустил образовательную программу по исламским финансам

«Возросший интерес к данном сектору со стороны государства и регионов говорят о том, что экспертиза и знания по исламскому финансированию будут востребованы на рынке. Все тенденции указывают на возрастающие возможности для бизнеса и населения, которое исповедует определенные этические нормы. Сбер имеет большую экспертизу в партнерской экономике. У нас есть специализированное подразделение, 13 продуктов, которые закрывают основные потребности исламского финансирования. У нас накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться», — отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.