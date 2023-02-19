Молдавия захотела пересмотреть контракт с "Газпромом"

Глава учрежденного на этой неделе Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов высказался за пересмотр контрактов с "Газпромом", а также с оператором расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС.
"Они (контракты - прим. ТАСС) заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть, переосмыслить. Однако этот вопрос относится не только к компетенции министерства энергетики, это комплексный вопрос. Надо учитывать отношения с Приднестровским регионом. У меня есть определенные взгляды и приоритеты в этой сфере, но рассказать о них сейчас я не могу", - ответил он в воскресенье в эфире телеканала Publika на вопрос о целесообразности пересмотра контрактов в целях снижения стоимости поставок газа и электроэнергии.
В ушедшем на прошлой неделе в отставку правительстве Натальи Гаврилицы вопросами энергетики занималось министерство инфраструктуры и регионального развития во главе с Андреем Спыну. Он занял пост в правительстве в июле 2021 года, в октябре того же года провел переговоры с "Газпромом" о продлении договора на поставку газа. После того как за полтора года тарифы на топливо в республике выросли более чем в семь раз, представители оппозиционных партий возложили на Спыну ответственность за кризис в энергетике.