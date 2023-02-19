Молдавия захотела пересмотреть контракт с "Газпромом"

"Они (контракты - прим. ТАСС) заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть, переосмыслить. Однако этот вопрос относится не только к компетенции министерства энергетики, это комплексный вопрос. Надо учитывать отношения с Приднестровским регионом. У меня есть определенные взгляды и приоритеты в этой сфере, но рассказать о них сейчас я не могу", - ответил он в воскресенье в эфире телеканала Publika на вопрос о целесообразности пересмотра контрактов в целях снижения стоимости поставок газа и электроэнергии.