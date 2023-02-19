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1 час назад

Министр энергетики Молдавии высказался за пересмотр контракта с "Газпромом"

ТАССиещё 1

Глава учрежденного на этой неделе Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов высказался за пересмотр контрактов с "Газпромом", а также с оператором расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС.

Молдавия захотела пересмотреть контракт с "Газпромом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Они (контракты - прим. ТАСС) заключены на определенный срок, но их обязательно надо будет пересмотреть, переосмыслить. Однако этот вопрос относится не только к компетенции министерства энергетики, это комплексный вопрос. Надо учитывать отношения с Приднестровским регионом. У меня есть определенные взгляды и приоритеты в этой сфере, но рассказать о них сейчас я не могу", - ответил он в воскресенье в эфире телеканала Publika на вопрос о целесообразности пересмотра контрактов в целях снижения стоимости поставок газа и электроэнергии.

Молдавия в январе сократила потребление российского газа на 48%

В ушедшем на прошлой неделе в отставку правительстве Натальи Гаврилицы вопросами энергетики занималось министерство инфраструктуры и регионального развития во главе с Андреем Спыну. Он занял пост в правительстве в июле 2021 года, в октябре того же года провел переговоры с "Газпромом" о продлении договора на поставку газа. После того как за полтора года тарифы на топливо в республике выросли более чем в семь раз, представители оппозиционных партий возложили на Спыну ответственность за кризис в энергетике.

Компании,Андрей Спыну,Газпром,
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