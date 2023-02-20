В России оказалось некому платить за постройку рыболовецких судов

Предприятиям Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не хватает десятков миллиардов рублей для строительства рыболовецких судов в рамках государственной программы «квоты под киль». Об этом со ссылкой на источники в российских судостроительных и рыбопромышленных компаниях пишут «Ведомости».

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В начале года на совещаниях в Минпромторге говорили о нехватке 42 миллиардов рублей, но речь на тот момент шла только о трех крупных верфях. Собеседник издания, связанный с одним из судостроительных предприятий, утверждает, что в общей сложности дефицит достиг 70 миллиардов. Эти цифры подтверждает декабрьское обращение Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота в Минпромторг, в нем говорилось о необходимости льготных кредитов на ту же сумму.

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При этом идти на дополнительные расходы некому — платить не хотят ни заказчики, ни сами верфи. Так, первые указывают, что верфи, подписывая контракты, должны были понимать, на что идут, и не поднимать стоимость контрактов по ходу работ. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев подчеркнул, что задержка строительства судов произошла не по вине заказчиков, и трясти с них деньги в нынешних условиях было бы неправильным.

Однако представители предприятий напоминают, что сами по себе инвестиционные квоты принимались ради того, чтобы богатые рыбопромышленники приняли участие в развитии отечественного судостроения.

Руководитель отдела аналитики ИАА «Портньюс» Виталий Чернов предполагает, что если государство не примет финансовое участие, то начнутся многолетние судебные тяжбы между строителями и заказчиками, и все это время суда достраивать не будут.

Источник на одной из верфей утверждает, что проблемы с реализацией программы начались еще до ввода российских войск на территорию Украины, после которого ОСК попала под европейские санкции, столкнувшись с запретом на трансакции и поставку оборудования. Главной проблемой стала техническая сложность заказов и отсутствие компетенций в строительстве.

Представитель ОСК напомнил, что в увеличении расходов свою роль играет стоимость заказанного и оплаченного, но так и не поставленного оборудования, затраты на поиск аналогов, перепроектирование и переделка строящихся судов.

В свою очередь в Минпромторге затруднились назвать окончательную сумму убытков, так как подсчеты продолжаются и принимаются меры по минимизации проблем. В ведомстве заверили, что заводы завершат строительство в рамках предельно допустимых сроков исполнения контрактов с учетом переноса вправо не более чем на два года.