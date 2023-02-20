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1 час назад

В России оказалось некому платить за постройку рыболовецких судов

Lenta.ru

Предприятиям Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не хватает десятков миллиардов рублей для строительства рыболовецких судов в рамках государственной программы «квоты под киль». Об этом со ссылкой на источники в российских судостроительных и рыбопромышленных компаниях пишут «Ведомости».

В России оказалось некому платить за постройку рыболовецких судов
Фото: ТАССТАСС

В начале года на совещаниях в Минпромторге говорили о нехватке 42 миллиардов рублей, но речь на тот момент шла только о трех крупных верфях. Собеседник издания, связанный с одним из судостроительных предприятий, утверждает, что в общей сложности дефицит достиг 70 миллиардов. Эти цифры подтверждает декабрьское обращение Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота в Минпромторг, в нем говорилось о необходимости льготных кредитов на ту же сумму.

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При этом идти на дополнительные расходы некому — платить не хотят ни заказчики, ни сами верфи. Так, первые указывают, что верфи, подписывая контракты, должны были понимать, на что идут, и не поднимать стоимость контрактов по ходу работ. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев подчеркнул, что задержка строительства судов произошла не по вине заказчиков, и трясти с них деньги в нынешних условиях было бы неправильным.

Однако представители предприятий напоминают, что сами по себе инвестиционные квоты принимались ради того, чтобы богатые рыбопромышленники приняли участие в развитии отечественного судостроения.

Руководитель отдела аналитики ИАА «Портньюс» Виталий Чернов предполагает, что если государство не примет финансовое участие, то начнутся многолетние судебные тяжбы между строителями и заказчиками, и все это время суда достраивать не будут.

Источник на одной из верфей утверждает, что проблемы с реализацией программы начались еще до ввода российских войск на территорию Украины, после которого ОСК попала под европейские санкции, столкнувшись с запретом на трансакции и поставку оборудования. Главной проблемой стала техническая сложность заказов и отсутствие компетенций в строительстве.

Представитель ОСК напомнил, что в увеличении расходов свою роль играет стоимость заказанного и оплаченного, но так и не поставленного оборудования, затраты на поиск аналогов, перепроектирование и переделка строящихся судов.

В свою очередь в Минпромторге затруднились назвать окончательную сумму убытков, так как подсчеты продолжаются и принимаются меры по минимизации проблем. В ведомстве заверили, что заводы завершат строительство в рамках предельно допустимых сроков исполнения контрактов с учетом переноса вправо не более чем на два года.

Ранее Всероссийская ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пришла к выводу, что компании не получат в срок заказанные суда. По их оценкам, почти у половины из строящихся судов нет комплектов оборудования, по трети работы вовсе приостановлены. Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что преодолеть технологические сложности не поможет никакое вливание денег.

Компании,Герман Зверев,Виталий Чернов,Объединенная судостроительная корпорация,Минпромторг,
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