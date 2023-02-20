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27 минут назад

Банки выступили против запрета оказывать услуги через Telegram

Мария Иванова

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что организация попросит Роскомнадзор не запрещать банкам оказывать услуги через Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Банки выступили против запрета оказывать услуги через Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роскомнадзор ранее внес Telegram в список иностранных сервисов. Это означает запрет на «передачу платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг» - то есть запрет на интеграцию с российскими банками.

При этом некоторые банки РФ, чьи приложения удалили из App Store и Google Play из-за санкций, решили организовать онлайн-банкинг в своих чат-ботах в Telegram.

Войлуков рассказал, что Ассоциация банков России направит в Роскомнадзор свою позицию по Telegram.

Он подчеркнул, что мессенджер - удобный и «дополнительно действующий» инструмент, который помогает некоторым банковским клиентам, лишившимся своих приложений из-за санкций.

По словам Войлукова, сам Telegram не обрабатывает платежную и персональную информацию.

«Уйти на сторону она не может. Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции», - объяснил он.

Глава Ассоциации задался вопросом, почему разрешен онлайн-банкинг через Safari, Chrome и другие браузеры, но запрещен через Telegram.

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