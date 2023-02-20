Банки выступили против запрета оказывать услуги через Telegram

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что организация попросит Роскомнадзор не запрещать банкам оказывать услуги через Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

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Роскомнадзор ранее внес Telegram в список иностранных сервисов. Это означает запрет на «передачу платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг» - то есть запрет на интеграцию с российскими банками.

При этом некоторые банки РФ, чьи приложения удалили из App Store и Google Play из-за санкций, решили организовать онлайн-банкинг в своих чат-ботах в Telegram.

Войлуков рассказал, что Ассоциация банков России направит в Роскомнадзор свою позицию по Telegram.

Он подчеркнул, что мессенджер - удобный и «дополнительно действующий» инструмент, который помогает некоторым банковским клиентам, лишившимся своих приложений из-за санкций.

По словам Войлукова, сам Telegram не обрабатывает платежную и персональную информацию.

«Уйти на сторону она не может. Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции», - объяснил он.