Wildberries ужесточил правила продажи БАДов

Маркетплейс Wildberries запретил продажи БАДов без подлинного свидетельства о государственной регистрации. Раньше продавцам было достаточно предъявить свидетельство о государственной регистрации.

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В пресс-релизе компании сообщается, что с ноября 2022 года Wildberries не стал размещать более 65 000 предложений биологически активных добавок и витаминных комплексов. Их продавцы не предоставили актуальные документы, подтверждающие качество этой продукции.