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McKinsey собрался уволить рекордное число сотрудников

Консалтинговая компания McKinsey & Co собирается провести самое масштабное сокращение штата в своей истории и уволить рекордное число сотрудников — около двух тысяч. Об этом стало известно Bloomberg.

McKinsey собрался уволить рекордное число сотрудников
© Lenta.ru

По данным источников агентства, речь идет в основном о сокращении вспомогательного персонала на должностях, которые напрямую не контактируют с клиентами McKinsey. В настоящее время на компанию работают порядка 45 тысяч человек, окончательное число тех, кто попадет под сокращение, еще может измениться.

По словам собеседников Bloomberg, в 2021 году выручка компании составила 15 миллиардов долларов, а в 2022-м — еще больше. Точных данных источник приводить не стал.

На фоне общего спада в мировой экономике и прогнозов о надвигающейся рецессии компании начали массово сокращать персонал. Ранее стало известно о намерении руководства Microsoft и Amazon уволить по 10 тысяч человек, а материнская компания Google — Alphabet — расторгнет договоры с 12 тысячами работников. Кроме того, шведская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщила о планах уволить 1400 человек в рамках программы по сокращению расходов.

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