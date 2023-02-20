Минский тракторный завод будет торговать шаурмой под маркой «Беларус»

На территории Минского тракторного завода откроется торговый павильон «Шаурмичная», сообщает Quto.ru. Шаурму будут продавать под маркой «Беларус».

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Организованный самим МТЗ павильон работал в период новогодних праздников на Призаводской площади. Спрос оказался высоким, поэтому руководство предприятия решило продолжить работу киоска на постоянной основе, открытие намечено на 22 февраля. На первом этапе работы покупателям предложат шаурму массой 200, 300 и 350 граммов, а также три разных соуса к ней. Позже ассортимент планируется расширить.

Отмечается, что МТЗ впервые выпустил съедобную продукцию несколько месяцев назад. Сначала под маркой Belarus Tractors вышли глазированные сырки и сливочное мороженое (молочные продукты производит компания «Бабушкина крынка», МТЗ отвечал за дизайн упаковки), а позже к ним добавился кофе.