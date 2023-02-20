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1 час назад

Датский Maersk продал свой склад и освободил офис в Санкт-Петербурге

Говорит Москва

Мультитемпературные помещения для хранения фруктов на Софийской улице оценили в 30 миллионов долларов.

Датский Maersk продал свой склад и освободил офис в Санкт-Петербурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Склад перешёл к зарегистрированной на Кипре «Айджи Файненс Девелопмент Лимитед», пишет «Деловой Петербург». В сообщении морского перевозчика указано, что объект достался компании Рустема Миргалимова «Ароса». Помимо склада в Петербурге, она получила и объект Maersk в Новороссийске площадью 28,75 тыс. кв. м. Эта компания предлагает продукты для ресторанов, гостиниц, комбинатов питания и розничных магазинов.

Датская фирма Maersk остаётся мировым лидером в области логистических услуг и специализируется на морских грузоперевозках. Она работает в 130 странах мира и насчитывает более 100 тыс. сотрудников.

В марте 2022 года Maersk объявил в своём уходе из России.

Компании,Рустем Миргалимов,
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