Датский Maersk продал свой склад и освободил офис в Санкт-Петербурге

Мультитемпературные помещения для хранения фруктов на Софийской улице оценили в 30 миллионов долларов.

Склад перешёл к зарегистрированной на Кипре «Айджи Файненс Девелопмент Лимитед», пишет «Деловой Петербург». В сообщении морского перевозчика указано, что объект достался компании Рустема Миргалимова «Ароса». Помимо склада в Петербурге, она получила и объект Maersk в Новороссийске площадью 28,75 тыс. кв. м. Эта компания предлагает продукты для ресторанов, гостиниц, комбинатов питания и розничных магазинов.

Датская фирма Maersk остаётся мировым лидером в области логистических услуг и специализируется на морских грузоперевозках. Она работает в 130 странах мира и насчитывает более 100 тыс. сотрудников.