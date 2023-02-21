Водка и коньяк за год подорожали в несетевой рознице в РФ на 12%, в то время как красное вино - на 27%, а белое - на 28%. IТ-компания "Эвотор" исследовала продажи вина и крепкого алкоголя, кроме пива и других напитков крепостью ниже 10%, в несетевой розничной торговле (небольшие магазины у дома, специализированные алкогольные магазины среднего и низкого ценовых сегментов за январь 2023 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

"В январе средняя цена на водку составила 817 рублей за литр, что на 12% больше, чем в прошлом году", - говорится в тексте исследования.

В Москве водка в среднем стоит 812 рублей за литр, а в Санкт-Петербурге - 804 рубля. Самая дорогая водка в Якутии, где средняя цена достигает 1 130 рублей за литр.

Продажи российской водки абсолютно доминируют в несетевой рознице. Небольшую долю 3,7% удерживает водка из Белоруссии. Самый популярный объем бутылки - 0,5 литра, на нее приходится 48% продаж.

Коньяк

Средняя цена на коньяк в несетевой рознице выросла за год на 12% и составила 1 493 рубля за литр. Доля российского коньяка за последние годы постепенно снижается. В январе 2023 года она составила 88,4%, в то время как в январе 2022-го - 90,3%, а в январе 2021 года - 92,1%. За последние три года увеличивается доля армянского коньяка: январь 2021 года - 7,3%, январь 2022 года - 9%, январь 2023 года - 10,8%. При этом российский коньяк в среднем дешевле - 1 437 руб. против 1 726 рублей за 1 литр армянского коньяка. Также представлен в продаже, но занимает долю менее 1%, коньяк из Грузии. Средняя цена на грузинский коньяк составляет 1 670 рублей за литр.

Вино

За год белое вино подорожало на 28%, до 402 рублей за литр. Средняя цена на красное вино составила в январе 468 рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году. Игристое вино подорожало на 14%, до 513 рублей за литр.

В основном в несетевой рознице представлен отечественный продукт, а также вина из Абхазии и Грузии. В продажах красного вина доля абхазского - 6,4%, грузинского - 4,7%. Производители из остальных стран (Испания, Франция, Италия, Армения, Сербия, Чили) занимают долю менее 1% каждый.

Общее падение продаж алкоголя