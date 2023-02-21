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1 час назад

Bloomberg: Саудовская Аравия получила "непредвиденные" $326 млрд нефтяных доходов в 2022 году

Газета.Ruиещё 2

По итогам года Саудовская Аравия получила неожиданно большие доходы от продажи нефти в зарубежные страны. Несмотря на одни из самых низких ежемесячных поступлений в декабре, экономика Эр-Рияда выросла на 8,7%, что стало самым значительным приростом среди стран G20, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Главного статистического управления королевства.

Саудовская Аравия получила "непредвиденные" $326 млрд нефтяных доходов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Столь высокий доход Саудовской Аравии от экспорта нефти выглядит тем неожиданнее, что ее прибыль от продажи сырья падает уже шестой месяц подряд. Однако вторая по величине "неожиданная" прибыль в истории королевства дает наследному принцу Мухаммеду бен Салману больше денежных средств для диверсификации национальной экономики и постепенному уходу от сильной зависимости от сырьевого экспорта, уточняется в статье.

"При ценах на нефть, закончившихся в прошлом году около 80 долларов за баррель после резкого роста до трехзначных цифр, Саудовская Аравия получила 85,5 миллиарда риалов (22,8 миллиарда долларов) в декабре от экспорта сырой нефти и продуктов ее переработки. Хотя ежемесячные поступления были самыми низкими почти за год, доходы от продажи нефти в 2022 году достигли почти 326 миллиардов долларов", - заключается в материале.

25 декабря на сайте статистического ведомства Саудовской Аравии сообщили, что выручка королевства от продажи нефти в октябре 2022 года достигла 95,796 млрд риялов ($25,5 млрд). Этот показатель стал наименьшим с февраля. Для сравнения, в сентябре Эр-Рияду удалось экспортировать нефть на общую сумму 100,192 млрд риялов.

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