Саудовская Аравия получила "непредвиденные" $326 млрд нефтяных доходов

"При ценах на нефть, закончившихся в прошлом году около 80 долларов за баррель после резкого роста до трехзначных цифр, Саудовская Аравия получила 85,5 миллиарда риалов (22,8 миллиарда долларов) в декабре от экспорта сырой нефти и продуктов ее переработки. Хотя ежемесячные поступления были самыми низкими почти за год, доходы от продажи нефти в 2022 году достигли почти 326 миллиардов долларов", - заключается в материале.