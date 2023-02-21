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14 минут назад

СМИ: полеты российских судов в Турцию могут оказаться под угрозой из-за США

Лера Букина

Крупнейшая турецкая хэндлинговая фирма Havaş сообщила своим партнерам в России, что ремонт самолетов, попавших под санкции США, осуществлять не сможет. Это же касается и их заправки, сообщает Forbes.

Полетам российских судов в Турцию грозит остановка из-за требования США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о выпускаемых в Штатах Boeing и Airbus европейского производства, в которых доля американских компонентов и технологий составляет более 25%.

В настоящее время, как отмечается, Турция и США обсуждают вопрос перевозок. Некоторые специалисты допускают возможность полного закрытия Турции для российских воздушных судов.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев счел серьезными риски введения ограничений. По его словам, для турецкой стороны туристы из РФ и рейсы, которые связаны с их перевозкой, важны.

Не исключено, что Россия в ответ на этот шаг отменит паритетность в количестве рейсов, полагает топ-менеджер из туристической отрасли.

По мнению Пантелеева, количество рейсов между странами и, соответственно, турпотока из России сократится в случае отказа Турции российским авиакомпаниям в обслуживании. Он также подчеркнул, что в Турции могут создать специальную компанию для работы с российским бизнесом.

В конце января газета The Wall Street Journal писала, что Вашингтон пытается оказать давление на Анкару, призывая прекратить полеты самолетов американского производства, принадлежащих российским авиакомпаниям, в Турцию и из нее. Отмечалось, что в декабре высокопоставленными американскими чиновниками были озвучены последствия в случае предоставление услуг российским и белорусским перевозчикам.

Компании,Олег Пантелеев,Boeing,
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