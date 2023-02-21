Полетам российских судов в Турцию грозит остановка из-за требования США

Крупнейшая турецкая хэндлинговая фирма Havaş сообщила своим партнерам в России, что ремонт самолетов, попавших под санкции США, осуществлять не сможет. Это же касается и их заправки, сообщает Forbes.

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Речь идет о выпускаемых в Штатах Boeing и Airbus европейского производства, в которых доля американских компонентов и технологий составляет более 25%.

В настоящее время, как отмечается, Турция и США обсуждают вопрос перевозок. Некоторые специалисты допускают возможность полного закрытия Турции для российских воздушных судов.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев счел серьезными риски введения ограничений. По его словам, для турецкой стороны туристы из РФ и рейсы, которые связаны с их перевозкой, важны.

Не исключено, что Россия в ответ на этот шаг отменит паритетность в количестве рейсов, полагает топ-менеджер из туристической отрасли.

По мнению Пантелеева, количество рейсов между странами и, соответственно, турпотока из России сократится в случае отказа Турции российским авиакомпаниям в обслуживании. Он также подчеркнул, что в Турции могут создать специальную компанию для работы с российским бизнесом.