Французская Engie подала в суд на «Газпром»

Французская компания Engie инициировала судебное разбирательство в начале IV квартала 2022 года против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа, сообщается в годовом отчете компании.

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В нем говорится о том, что компания намерена добиться признания невыполнения «Газпромом» обязательств по поставке газа, а также выплаты штрафов по контракту и компенсации убытков, возникших по вине российской компании.

Engie заявила, что «Газпром экспорт» значительно сократила поставки газа в июне 2022 года, а затем в конце лета 2022 года и вовсе сократила поставки в одностороннем порядке «из-за разногласий между сторонами по применению соглашений».