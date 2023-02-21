На Украине «дерусифицируют» объекты железной дороги

Компания «Украинские железные дороги» ( «Укрзализныця» ) анонсировала начало программы по переименованию объектов в рамках «дерусификации». Об этом она сообщила в Telegram -канале.

Уточняется, что программа рассчитана на три года, она должна завершиться в 2025 году. Как утверждают в компании, были изучены юридические и технические аспекты вопроса, а также обработана информация об объектах, попадающих под «украинизацию». По словам председателя правления «Украинских железных дорог» Александра Камышина, предстоит большая работа, эффект от которой стоит усилий.