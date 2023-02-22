ФАС согласовала компании «Альмира» покупку ресторанов KFC

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению ООО «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которые сейчас принадлежат европейскому ресторанному оператору AmRest. Сумма сделки составит как минимум €100 млн, сообщает РБК.

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О договоренности продать бизнес KFC в России «Альмире» стало известно в декабре прошлого года. Сделку одобрила ФАС, теперь её должна одобрить американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC.

По мнению ведомства, сделка не повлияет на конкуренцию на рынках общественного питания — доля купленных ресторанов не превышает 1% от общего количества аналогичных компаний в России

В мае AmRest вслед за Yum! Brands временно закрыл принадлежавшие ему российские рестораны KFC и Pizza Hut (управлял по мастер-франшизе) и приостановил операции на российском рынке. Холдинг пытался продать свое российское подразделение, управляющее ресторанами KFC и Pizza Hut в стране, инвестфонду «ВТБ Капитал», однако сделка сорвалась из-за санкций в отношении ВТБ.