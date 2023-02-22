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23 минуты назад

ФАС разрешила ООО «Альмира» приобрести рестораны KFC у AmRest

Sostav.ruиещё 5

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению ООО «Альмира» 214 франчайзинговых ресторанов KFC, которые сейчас принадлежат европейскому ресторанному оператору AmRest. Сумма сделки составит как минимум €100 млн, сообщает РБК.

ФАС согласовала компании «Альмира» покупку ресторанов KFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О договоренности продать бизнес KFC в России «Альмире» стало известно в декабре прошлого года. Сделку одобрила ФАС, теперь её должна одобрить американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC.

По мнению ведомства, сделка не повлияет на конкуренцию на рынках общественного питания — доля купленных ресторанов не превышает 1% от общего количества аналогичных компаний в России

В мае AmRest вслед за Yum! Brands временно закрыл принадлежавшие ему российские рестораны KFC и Pizza Hut (управлял по мастер-франшизе) и приостановил операции на российском рынке. Холдинг пытался продать свое российское подразделение, управляющее ресторанами KFC и Pizza Hut в стране, инвестфонду «ВТБ Капитал», однако сделка сорвалась из-за санкций в отношении ВТБ.

В октябре американская компания Yum! Brands заключила договор по продаже российского подразделения KFC ижевской компании «Смарт сервис». По условиям сделки новый владелец постепенно должен переименовать все заведения в Rostic’s. Позже российские предприниматели передумали переходить под новый бренд и попросили остановить сделку по продаже бизнеса, чтобы не проводить ребрендинг.

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