Проект Илона Маска оказался под угрозой закрытия

Проект главы Tesla Илона Маска по созданию высокоскоростной транспортной системы Hyperloop находится под угрозой закрытия из-за отсутствия должного финансирования и ослаблением общественного интереса к теме. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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"Спустя 10 лет и вложенных сотен миллионов долларов более полудюжины стартапов пытались создать реализовать успешный проект, и ни один из них не преуспел", - говорится в статье.

Отмечается, что Boring Company Маска, которая ответственна за все разработки по Hyperloop, столкнулась с проблемами, как и многие в индустрии высокоскоростных перевозок. Когда миллиардер впервые изложил свои идеи относительно технологии, в качестве примера он использовал маршрут из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

По данным агентства, на сегодняшний день самым значительным проектом Boring является туннель длиной 4,4 километра под конференц-центром в Лас-Вегасе, и никаких новых маршрутов компания Маска пока не планирует. В Bloomberg добавили, что финансирование проекта также заморожено, а место под разработки в настоящее время отдали под парковку для сотрудников.

В 2022 году похожий на проект Маска стартап Hyperloop One, поддерживаемый Ричардом Брэнсоном, сократил половину штата и переключился на грузовые перевозки.