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1 час назад

Российские цветоводы пожаловались на дешевый импорт

Lenta.ruиещё 1

Поставки дешевых цветов из Кении и Эквадора наносят экономический ущерб российским производителям. В связи с этим они просят инициировать антидемпинговое расследование. Об этом сообщил председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Его слова приводят РИА Новости.

Российские цветоводы пожаловались на дешевый импорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Антипова, возглавляемая им ассоциация проводит работу по инициации антидемпингового расследования в рамках ЕАЭС. В случае, если ее члены окажутся правы, будет введена антидемпинговая защита и увеличена таможенная пошлина. Как отмечает эксперт, это изменит положение отечественных цветоводов.

Сейчас выращенные в России цветы по-прежнему занимают лишь 17 процентов рынка, основными поставщиками цветочной продукции в РФ являются Кения и Эквадор. При этом отечественные производители товара хотят и имеют возможность хотя бы частично заменить импорт. Однако этому препятствует низкая ставка ввозной пошлины, которая с момента вступления России в ВТО упала с 15 до 5 процентов. Также мешают «серые» схемы таможенного оформления.

Ранее сообщалось, что производство парфюмерии во французском городе Грас оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы изменения климата. Трудности связаны с экстремальными погодными условиями, которые препятствуют выращиванию необходимых цветов.

Компании,Алексей Антипов,ЕАЭС,ВТО,
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