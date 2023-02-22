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1 час назад

МТС купила 67% рекламной платформы Buzzoola

Sostav.ruиещё 1

МТС закрыла сделку по приобретению 67% в капитале группы Buzzoola (ООО «Баззула Интернет Технологии» и ООО «Баззула Рекламные Технологии»), специализирующейся на размещении нативной рекламы. Об этом Sostav сообщили в компании.

МТС купила 67% рекламной платформы Buzzoola
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснили в МТС, оператор купил рекламную платформу «для ускоренного развития собственного AdTech-направления». Сумма сделки не раскрывается.

Стороны подписали обязывающую документацию, по которой предусмотрена возможность выкупа оставшихся 33% в капитале в 2024 году. Buzzoola будет функционировать как самостоятельная компания в составе ООО «Стрим», дочерней структуры МТС. Операционное управление компанией будет осуществлять текущая команда основателей и менеджмента Buzzoola.

«Покупка Buzzoola позволит МТС ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить долю на рынке рекламы. МТС также сможет включить в свой AdTech-контур рекламную биржу (AdEx) и SSP-платформу Buzzoola, которые дополнят собственные DSP и DMP-решения компании (развиваются под зонтичным брендом «МТС Маркетолог»)», — отметили в компании.

Елена Мельникова, директор по рекламным технологиям МТС:

Объединение рекламных технологий двух компаний позволит крупным клиентам и агентствам эффективно управлять стоимостью рекламы, даст возможность отследить весь путь пользователя и конверсии рекламной кампании, повысит прозрачность показателей качества и стоимости инвентаря в том числе за счёт собственных антифрод-решений МТС.

По собственным данным компании, выручка рекламной платформы «МТС Маркетолог» за январь 2023 года выросла на 37% в сравнении с январем прошлого года.

Компании,Елена Мельникова,МТС,
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