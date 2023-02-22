В AB InBev Efes ответили на претензии российских пивоваров

В AB InBev Efes заявили, что не варят пиво за три дня. Именно так там ответили на претензии Союза российских пивоваров (СРП), который обратил внимание на ситуацию с ускоренным пивоварением в фирме, передает «Газета.Ru».
Союз счел, что компания делает это для того, чтобы увеличить объемы и уменьшить затраты. Из-за этого, как утверждает он, сроки приготовления алкогольного напитка могут быть меньше нормативных показателей. Организация напомнил о том, что в ходе одного из совещаний представитель AB InBev Efes указал на наличие пива, которое варится за три дня. По данному вопросу СРП обратился в Росалкогольрегулирование, писала газета «Коммерсант». Союз, как отмечалось, выступает за ужесточение правил оборота пива на внутреннем рынке.
Руководитель направления по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes Александр Смирнов отметил, что в действительности пиво не варится так быстро. Информация вводит людей в заблуждение, указал он. По словам собеседника, пиво проходит несколько этапов при производстве – процессы занимают больше времени.
Смирнов подчеркнул, что весь производственный процесс составляет не менее восьми дней.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что крупнейшие производители пива в России уменьшили выпуск напитка в 2022 году. Речь шла о таких компаниях, как AB InBev Efes и «Балтика» (часть Carlsberg Group). У первой производство пива и пивных напитков сократилось почти на 2%, до 223,29 млн дал, у второй — на 4,7%, до 197,42 млн год к году.