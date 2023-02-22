В AB InBev Efes ответили на претензии российских пивоваров

В AB InBev Efes заявили, что не варят пиво за три дня. Именно так там ответили на претензии Союза российских пивоваров (СРП), который обратил внимание на ситуацию с ускоренным пивоварением в фирме, передает «Газета.Ru».

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Союз счел, что компания делает это для того, чтобы увеличить объемы и уменьшить затраты. Из-за этого, как утверждает он, сроки приготовления алкогольного напитка могут быть меньше нормативных показателей. Организация напомнил о том, что в ходе одного из совещаний представитель AB InBev Efes указал на наличие пива, которое варится за три дня. По данному вопросу СРП обратился в Росалкогольрегулирование, писала газета «Коммерсант». Союз, как отмечалось, выступает за ужесточение правил оборота пива на внутреннем рынке.

Руководитель направления по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes Александр Смирнов отметил, что в действительности пиво не варится так быстро. Информация вводит людей в заблуждение, указал он. По словам собеседника, пиво проходит несколько этапов при производстве – процессы занимают больше времени.

Смирнов подчеркнул, что весь производственный процесс составляет не менее восьми дней.