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1 час назад

В AB InBev Efes ответили на претензии российских пивоваров

Лера Букина

В AB InBev Efes заявили, что не варят пиво за три дня. Именно так там ответили на претензии Союза российских пивоваров (СРП), который обратил внимание на ситуацию с ускоренным пивоварением в фирме, передает «Газета.Ru».

В AB InBev Efes ответили на претензии российских пивоваров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Союз счел, что компания делает это для того, чтобы увеличить объемы и уменьшить затраты. Из-за этого, как утверждает он, сроки приготовления алкогольного напитка могут быть меньше нормативных показателей. Организация напомнил о том, что в ходе одного из совещаний представитель AB InBev Efes указал на наличие пива, которое варится за три дня. По данному вопросу СРП обратился в Росалкогольрегулирование, писала газета «Коммерсант». Союз, как отмечалось, выступает за ужесточение правил оборота пива на внутреннем рынке.

Руководитель направления по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes Александр Смирнов отметил, что в действительности пиво не варится так быстро. Информация вводит людей в заблуждение, указал он. По словам собеседника, пиво проходит несколько этапов при производстве – процессы занимают больше времени.

Смирнов подчеркнул, что весь производственный процесс составляет не менее восьми дней.

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Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что крупнейшие производители пива в России уменьшили выпуск напитка в 2022 году. Речь шла о таких компаниях, как AB InBev Efes и «Балтика» (часть Carlsberg Group). У первой производство пива и пивных напитков сократилось почти на 2%, до 223,29 млн дал, у второй — на 4,7%, до 197,42 млн год к году.

Компании,Александр Смирнов,Росалкогольрегулирование,
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