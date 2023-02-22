Оборот «Сбермаркета» вырос в 2022 году до 103,5 млрд рублей

Оборот сервиса доставки продуктов "Сбермаркет" вырос в 2022 году в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом и составил 103,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Оборот федерального сервиса доставки продуктов составил 103,5 млрд рублей с НДС и промо, что в 1,7 раза выше показателя 2021 года. Клиентам доставлено 37,3 млн заказов: в 1,6 раза больше, чем за 2021 год", - говорится в сообщении.

Число активных клиентов выросло в 1,4 раза в сравнении с 2021 годом. Число курьеров и сборщиков, сотрудничающих с сервисом, выросло в 1,2 раза, до 46 тыс. человек. Число партнеров-ретейлеров составило 156 (рост в 1,3 раза). Оборот B2B-направления "Сбермаркета" в 2022 году вырос в два раза и составил 7,4% от общего оборота компании, клиентская база достигла 170 тыс. юрлиц, добавляется в материале.