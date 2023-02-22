Пресс-служба голландского пивоваренного концерна Heineken сообщила, что компания продолжает функционировать на российском рынке из-за того, что все еще находится в поиске надлежащего покупателя на активы в стране.

При этом фирма подчеркнула, что делает все для достижения своей цели. Кроме того, она сделала акцент на том, что поиск ведется «в крайне трудных условиях».

В сообщении также говорится, что Heineken планирует определиться с покупателем до конца первого полугодия 2023 года. Она оценила грядущий объем потерь в €300 млн.

Соответствующее объявление компания сделала после того, как агентство Reuters обвинило Heineken в нарушении своих обещаний покинуть российский рынок. Оно отметило, что фирма объявила о своем уходе давно – весной прошлого года.