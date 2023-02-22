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1 час назад

Heineken оправдался за работу в России

Лера Букина

Пресс-служба голландского пивоваренного концерна Heineken сообщила, что компания продолжает функционировать на российском рынке из-за того, что все еще находится в поиске надлежащего покупателя на активы в стране.

При этом фирма подчеркнула, что делает все для достижения своей цели. Кроме того, она сделала акцент на том, что поиск ведется «в крайне трудных условиях».

В сообщении также говорится, что Heineken планирует определиться с покупателем до конца первого полугодия 2023 года. Она оценила грядущий объем потерь в €300 млн.

Соответствующее объявление компания сделала после того, как агентство Reuters обвинило Heineken в нарушении своих обещаний покинуть российский рынок. Оно отметило, что фирма объявила о своем уходе давно – весной прошлого года.

В России нашли способ вернуть ушедшие алкогольные бренды

Ранее газета Financial Times сообщила, что мексиканская Fomento Economico Mexicano (FEMSA) намерена продать принадлежащие ей 14,8% пивоваренной компании Heineken. Доля в данный момент оценивается в более 7 млрд евро. Подчеркивалось, что на такой шаг компания пошла по итогам стратегического анализа бизнеса.

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