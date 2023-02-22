Philip Morris столкнулся с трудностями при продаже российского бизнеса

Исполнительный директор компании Philip Morris International Яцек Ольчак рассказал, что обязан заботиться об интересах акционеров. Следовательно, не может продать бизнес на невыгодных для них условиях. Об этом пишет Financial Times.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ольчак подчеркнул, что не может позволить эмоциям взять верх над здравым смыслом и интересами акционеров компании. Он пояснил, что деньги принадлежат владельцам акций, он только управляет ими.

По словам директора, он готов к сделке в том случае, если найдется покупатель. Вместе с тем, после окончания конфликта на Украине, компания все же постарается выкупить обратно свои российские активы.

По словам Ольчака, он занимает нейтральную позицию по вопросу противостояния на Украине и фактически стал заложником сложившейся ситуации.

Уточняется, что эксперты оценивают размер российского бизнеса табачной компании в $2,6 млрд.