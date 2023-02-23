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28 минут назад

Немецкий партнер «Газпрома» потерял миллиарды евро в России

Lenta.ru

Wintershall Dea потеряла два миллиарда евро дивидендов от совместных предприятий в России. Об этом заявил директор европейской компании Марио Мерен, передает ТАСС.

Немецкий партнер «Газпрома» потерял миллиарды евро в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О пропаже порядка двух миллиардов евро дивидендов от совместных предприятий в России сообщил директор европейского отделения Марио Мерен. Wintershall Dea сотрудничала с «Газпромом» на российских месторождениях.

В феврале стало известно, что Wintershall Dea полностью списала долю в «Северном потоке» после взрывов. В компании отметили, что «невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции».

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В конце января глава Wintershall заявил, что «Газпром» снял два миллиарда евро со счетов совместных предприятий. В российской нефтегазовой компании от комментариев отказались.

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