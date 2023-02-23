Немецкий партнер «Газпрома» потерял миллиарды евро в России

Wintershall Dea потеряла два миллиарда евро дивидендов от совместных предприятий в России. Об этом заявил директор европейской компании Марио Мерен, передает ТАСС.

О пропаже порядка двух миллиардов евро дивидендов от совместных предприятий в России сообщил директор европейского отделения Марио Мерен. Wintershall Dea сотрудничала с «Газпромом» на российских месторождениях.

В феврале стало известно, что Wintershall Dea полностью списала долю в «Северном потоке» после взрывов. В компании отметили, что «невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции».