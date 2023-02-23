В Топ-5 худших авиакомпаний попали British Airways и Lufthansa

Журнал Which? опубликовал рейтинг авиакомпаний: по итогам 2022 года худшей названа Wizz Air, в то время как первое место отдано Jet2. В основу исследования легли оценки 8 тыс. британских туристов, которые ставили перевозчикам баллы – от 1 до 5 в разных категориях. Выступающее как защитник прав потребителей издание сравнило, казалось бы, несопоставимое – лоукостеров и грандов авиаотрасли.

Издание Daily Mail скрупулезно подсчитало все недочеты авиакомпаний и негативные комментарии пассажиров. Получившую минимальные оценки Wizz Air таблоид назвал «ужасной». Перевозчику дали по одному баллу за такие категории, как посадка и обстановка в салоне, комфорт сидений.

Претендующая на звание авиакомпании премиум-класса British Airways также подверглась резкой критике. Она получила по два балла за посадку, удобство кресел, соотношение цены и качества и не более трех баллов во всех других категориях.

В итоге отрицательный топ-5 – это Wizz Air с 48% голосов туристов, Ryanair (52%), Eurowings (53%), British Airways (56%) и Lufthansa (57%). А возглавляет рейтинг Which? перевозчик Jet2.com, набравший в общем зачете 80% и опередивший Turkish Airlines.

Объективность потребительских суждений поддерживает статистика Управления гражданской авиации (CAA). В частности, у Wizz Air в 2022 году всего 56% рейсов прибывали вовремя. Хуже только у авиакомпании Tui: только 45% полетов выполнены в установленные сроки.

Что касается практики отмены маршрутов, то самой надежной оказалась Ryanair: всего 0,5% ее рейсов были отменены с уведомлением менее чем за 24 часа. В это же время British Airways отказалась выполнять 2,3% запланированных вылетов. Хуже всего дела у авиакомпании Eurowings – 3,4% рейсов сняли с расписания в течение суток до полета.