Илон Маск вернул штаб-квартиру Tesla в Калифорнию

Компания Tesla объявила о появлении новой инженерной штаб-квартиры в Калифорнии. Об этом сообщает портал The Verge.

Фото: газета.ру газета.ру

Исторически главная штаб-квартира Tesla располагалась в Калифорнии с момента основания в 2003 году, однако в начале 2021 года она переехала в Остин, штат Техас. Причиной этому стали конфликты главы компании Илона Маска и калифорнийских властей.

Сообщается, что Tesla займет офис в Пало-Альто, где раньше располагалась компания Hewlett Packard. Несмотря на непростые отношения с властями штата, одна из Гигафабрик Tesla находится в городе Фремонт неподалеку от Сан-Франциско. Другие Гигафабрики компании расположены в штатах Невада и Нью-Йорк, а также Берлине и Шанхае. Известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поприветствовал решение Маска открыть штаб-квартиру в штате.