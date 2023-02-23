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2 часа назад

Илон Маск вернул штаб-квартиру Tesla в Калифорнию

Газета.Ru

Компания Tesla объявила о появлении новой инженерной штаб-квартиры в Калифорнии. Об этом сообщает портал The Verge.

Илон Маск вернул штаб-квартиру Tesla в Калифорнию
Фото: газета.ругазета.ру

Исторически главная штаб-квартира Tesla располагалась в Калифорнии с момента основания в 2003 году, однако в начале 2021 года она переехала в Остин, штат Техас. Причиной этому стали конфликты главы компании Илона Маска и калифорнийских властей.

Сообщается, что Tesla займет офис в Пало-Альто, где раньше располагалась компания Hewlett Packard. Несмотря на непростые отношения с властями штата, одна из Гигафабрик Tesla находится в городе Фремонт неподалеку от Сан-Франциско. Другие Гигафабрики компании расположены в штатах Невада и Нью-Йорк, а также Берлине и Шанхае. Известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом поприветствовал решение Маска открыть штаб-квартиру в штате.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, как сооснователь Tesla Мартин Эберхард выступил с резкой критикой беспилотных автомобилей. По его мнению, чрезмерная увлеченность Маска технологией автопилота может быть опасной для компании.

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