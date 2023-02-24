«Росатом» счел британские санкции угрозой мировой ядерной безопасности

«До сих пор даже в годы полного отсутствия политического взаимопонимания атомная отрасль с учетом ее длительного производственного цикла и особыми подходами в области ядерной безопасности оставалась вне политической конъюнктуры, а исключительно в сфере международного сотрудничества и развития», — отметили в компании.