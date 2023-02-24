Расписки TCS на Мосбирже росли более чем на 6%

Стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Московской бирже росла на 6,15% - до 2 631 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:30 мск. Котировки пошли вверх на фоне непопадания банка "Тинькофф" в санкционный список Великобритании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К 12:40 мск расписки компании замедлили рост и торговались на уровне 2 600 руб. за бумагу (+4,9%).

В пятницу британское правительство сообщило о расширении санкций против РФ. В черный список добавлены 92 физических и юридических лица. В число банков, в отношении которых Великобритания ввела санкции, вошли МТС-банк, "Уралсиб", "Санкт-Петербург" и "Зенит".