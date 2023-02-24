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55 минут назад

Расписки TCS на Мосбирже росли более чем на 6%

ТАСС

Стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Московской бирже росла на 6,15% - до 2 631 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:30 мск. Котировки пошли вверх на фоне непопадания банка "Тинькофф" в санкционный список Великобритании.

Расписки TCS на Мосбирже росли более чем на 6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К 12:40 мск расписки компании замедлили рост и торговались на уровне 2 600 руб. за бумагу (+4,9%).

В пятницу британское правительство сообщило о расширении санкций против РФ. В черный список добавлены 92 физических и юридических лица. В число банков, в отношении которых Великобритания ввела санкции, вошли МТС-банк, "Уралсиб", "Санкт-Петербург" и "Зенит".

Ранее брюссельский портал EUObserver со ссылкой на эксклюзивный источник сообщил, что Евросоюз включит в черный список в рамках десятого пакета санкций против России 62 человека и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк.

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