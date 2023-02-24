Расписки TCS на Мосбирже росли более чем на 6%

Стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Московской бирже росла на 6,15% - до 2 631 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:30 мск. Котировки пошли вверх на фоне непопадания банка "Тинькофф" в санкционный список Великобритании.
К 12:40 мск расписки компании замедлили рост и торговались на уровне 2 600 руб. за бумагу (+4,9%).
В пятницу британское правительство сообщило о расширении санкций против РФ. В черный список добавлены 92 физических и юридических лица. В число банков, в отношении которых Великобритания ввела санкции, вошли МТС-банк, "Уралсиб", "Санкт-Петербург" и "Зенит".
Ранее брюссельский портал EUObserver со ссылкой на эксклюзивный источник сообщил, что Евросоюз включит в черный список в рамках десятого пакета санкций против России 62 человека и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк.