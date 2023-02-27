Банк «Уралсиб» приостановил валютные переводы

"Мы рекомендуем обновить мобильное приложение банка до последней версии и не удалять его со своих мобильных устройств, а также напоминаем, что можно управлять своими финансами без использования приложения - через интернет-банк. Пользователям iOS рекомендуем отключить автообновление мобильных устройств", - отметили в кредитной организации.