Подпавший под санкции США банк "Уралсиб" приостановил валютные переводы для физических и юридических лиц, сообщил ТАСС представитель банка.
"С 27 февраля банк приостанавливает исходящие платежи для клиентов - физических и юридических лиц по следующим валютам: доллар США, фунт стерлингов, датская крона, японская иена, шведская крона, канадский доллар, норвежская крона, австралийский доллар, швейцарский франк. Мы также просим не осуществлять переводов в банк в указанных валютах", - сообщили в "Уралсибе".
Также в банке отметили, что для клиентов - юридических лиц по указанным валютам временно приостанавливается конверсия.
"Мы работаем над тем, чтобы минимизировать для наших клиентов последствия введенных санкций. Обо всех изменениях мы будем оперативно информировать на официальных ресурсах банка", - отметили в банке.
"Уралсиб" также сообщил, что у клиентов, находящихся за границей, действие карт Union Pay приостановлено платежной системой.
"Мы рекомендуем обновить мобильное приложение банка до последней версии и не удалять его со своих мобильных устройств, а также напоминаем, что можно управлять своими финансами без использования приложения - через интернет-банк. Пользователям iOS рекомендуем отключить автообновление мобильных устройств", - отметили в кредитной организации.
В то же время все сервисы банка для клиентов, находящихся на территории РФ, будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений, за исключением операций по некоторым иностранным валютам.
"Все онлайн-сервисы, офисы и банкоматы работают штатно. Карты банка работают, как и раньше - снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн на территории РФ можно без ограничений", - указали в банке.
24 февраля Минфин США ввел санкции в отношении российских банков "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банка, Металлинвестбанка, Московского кредитного банка, МТС-банка, СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития. Санкции предусматривают ограничения на проведение ряда операций с данными финансовыми учреждениями.