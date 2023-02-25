Банки предупредили о возможном отключении UnionPay за рубежом

Российские банки, попавшие под новый пакет санкций США и Великобритании, предупредили о риске отключения международной платежной системы UnionPay за рубежом. Об этом сообщает РБК.
«В связи с включением Банка "Приморье" в американский санкционный список, операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — сообщает подсанкционный банк в своем Telegram-канале.
Аналогичные предупреждения опубликовали банки «Зенит», «Уралсиб», МТС-банк. Отмечается, что карты будут работать в прежнем режиме на территории России.