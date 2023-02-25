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59 минут назад

Подсанкционные банки предупредили о возможном отключении UnionPay за рубежом

Lenta.ru

Российские банки, попавшие под новый пакет санкций США и Великобритании, предупредили о риске отключения международной платежной системы UnionPay за рубежом. Об этом сообщает РБК.

Банки предупредили о возможном отключении UnionPay за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с включением Банка "Приморье" в американский санкционный список, операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время», — сообщает подсанкционный банк в своем Telegram-канале.

Аналогичные предупреждения опубликовали банки «Зенит», «Уралсиб», МТС-банк. Отмечается, что карты будут работать в прежнем режиме на территории России.

Компании,АКБ "Приморье",МТС-Банк,
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