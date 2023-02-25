Руководитель подразделения Sber private banking Тюрикова покинула команду «Сбербанка»

С 6 февраля 2023 года руководитель подразделения Sber private banking Евгения Тюрикова больше не занимает эту должность. В дальнейшем она планирует сосредоточиться на развитии собственных проектов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе финансовой организации.

Фото: Пресс-служба Sber Private Banking Пресс-служба Sber Private Banking

Подразделение Сбера, который до начала февраля возглавляла Тюрикова, занималось обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн рублей. Эту должность она занимала на протяжении последних шести лет, уточнили в «Сбербанке».

«Это было давно принятое решение, согласованное с топ-менеджментом Сбера, которое потребовало несколько месяцев для мягкой передачи проектов и полномочий», — заключили в финансовой организации.