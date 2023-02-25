В ФРГ нашли применение трубам для "Северного потока - 2"

Правительство Германии планирует использовать оставшиеся после строительства газопровода "Северный поток - 2" трубы для создания трубопровода, который соединит терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) на севере Германии. Об этом в субботу сообщила газета Die Welt am Sonntag.

По информации издания, правительство ФРГ ведет переговоры с компанией Nord Stream 2 AG о покупке более 3 тыс. ранее не использовавшихся труб. Сегменты газопровода, как указывает газета, остались после строительства "Северного потока - 2" и с тех пор хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. Федеральное правительство хочет использовать их для строительства почти 40-километровой линии, чтобы соединить СПГ-терминал, который планируется построить в Рюгене, с Лубмином на материке.

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При этом Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ не ответило на запрос издания. В компании Nord Stream 2 AG также отказались от комментариев. "Мы принципиально не предоставляем никакой информации о коммерческих сделках", - заявили там. В то же время издание подчеркивает, что "запланированная сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку швейцарская компания Nord Stream 2 по-прежнему принадлежит российской компании "Газпром".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах. Он напомнил, что в ФРГ уже открылись несколько мобильных терминалов по приему сжиженного газа. Германия не получает газ по "Северному потоку" из России после диверсии на трубопроводе.

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.