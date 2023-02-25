Акции Alibaba подросли почти на 6% на фоне положительной отчетности

Акции китайского технологического гиганта Alibaba выросли почти на 6%, до 100,4 в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, передает РБК.

Ценные бумаги Alibaba выросли почти на 6% — до $100,4 в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже рост замедлился до 3,2%, а цена опустилась до $97,78 за депозитарную расписку. Такая ситуация произошла на фоне положительной отчетности компании, где сообщалось, что прибыль за квартал увеличилась на 69%.

В публикации отметили, что выручка Alibaba за последний квартал поднялась на 2%, до 247,8 млрд юаней ($35,9 млрд). При этом аналитики предсказывали, что выручка компании будет на уровне 245,2 млрд юаней. Чистая же прибыль выросла на 69%, до 46,8 млрд юаней ($6,8 млрд). При этом год назад этот показатель был на уровне 27,7 млрд юаней.

17 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что пропажа руководителя одного из крупнейших инвестиционных банков Китая China Renaissance Holdings (CRH) Бао Фаня вызвала беспокойство на внутреннем финансовом рынке КНР. Финансист не выходил на связь уже два дня, что привело к падению акций финансовой организации на 50% на открытии утренних торгов на бирже Гонконга.