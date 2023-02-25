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21 минуту назад

Акции Alibaba подросли почти на 6% на фоне положительной отчетности

Газета.Ruиещё 1

Акции китайского технологического гиганта Alibaba выросли почти на 6%, до 100,4 в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, передает РБК.

Акции Alibaba подросли почти на 6% на фоне положительной отчетности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ценные бумаги Alibaba выросли почти на 6% — до $100,4 в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Позже рост замедлился до 3,2%, а цена опустилась до $97,78 за депозитарную расписку. Такая ситуация произошла на фоне положительной отчетности компании, где сообщалось, что прибыль за квартал увеличилась на 69%.

В публикации отметили, что выручка Alibaba за последний квартал поднялась на 2%, до 247,8 млрд юаней ($35,9 млрд). При этом аналитики предсказывали, что выручка компании будет на уровне 245,2 млрд юаней. Чистая же прибыль выросла на 69%, до 46,8 млрд юаней ($6,8 млрд). При этом год назад этот показатель был на уровне 27,7 млрд юаней.

17 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что пропажа руководителя одного из крупнейших инвестиционных банков Китая China Renaissance Holdings (CRH) Бао Фаня вызвала беспокойство на внутреннем финансовом рынке КНР. Финансист не выходил на связь уже два дня, что привело к падению акций финансовой организации на 50% на открытии утренних торгов на бирже Гонконга.

До этого агентство Reuters со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что основатель одной из крупнейших финансовых корпораций мира — Alibaba — китайский бизнесмен Джек Ма не будет контролировать пакет акций финтех-компании Ant Group. Миллиардер сократит долю в ценных бумагах подразделения Alibaba Group с более 50% до 6,2%.

Компании,Джек Ма,Alibaba,
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