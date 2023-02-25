Крупные криптобиржи отказались блокировать российские банки

Криптобиржи Huobi и KuCoin, одни из крупнейших в мире, продолжают проводить различные операции с выпущенными подсанкционными финансовыми организациями дебетовыми картами. Об этом пишет Politico.

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Отмечается, что операции совершаются даже с картами ключевых банков, таких как Сбер, против которых были введены санкции весной и летом 2022 года.

Авторы статьи Сэм Саттон и Лара Селигман уточнили, что предоставление клиентам бирж возможности торговать с использованием счетов в российских кредитных учреждениях является открытым нарушением ограничительных мер со стороны Вашингтона и Брюсселя.

По мнению обозревателей, ситуация на биржах явственно показывает, что стремление США воздействовать на российскую экономику ограничено многими факторами. В частности, большой брешью в рестрикциях являются рынки криптовалюты.

Уточняется, что список бирж, позволяющих конвертировать рубли в криптовалюты, не исчерпывается Huobi и KuCoin. Различные операции позволяют проводить также Binance и ByBit.

Авторы статьи резюмировали, что биржи сделали громкие заявления о полном уходе с российского рынка и блокировке пользователей. На самом деле они по-прежнему ведут свою деятельность в России.