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1 час назад

Крупные криптобиржи отказались блокировать российские банки

Илья Родин

Криптобиржи Huobi и KuCoin, одни из крупнейших в мире, продолжают проводить различные операции с выпущенными подсанкционными финансовыми организациями дебетовыми картами. Об этом пишет Politico.

Крупные криптобиржи отказались блокировать российские банки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что операции совершаются даже с картами ключевых банков, таких как Сбер, против которых были введены санкции весной и летом 2022 года.

Авторы статьи Сэм Саттон и Лара Селигман уточнили, что предоставление клиентам бирж возможности торговать с использованием счетов в российских кредитных учреждениях является открытым нарушением ограничительных мер со стороны Вашингтона и Брюсселя.

По мнению обозревателей, ситуация на биржах явственно показывает, что стремление США воздействовать на российскую экономику ограничено многими факторами. В частности, большой брешью в рестрикциях являются рынки криптовалюты.

Уточняется, что список бирж, позволяющих конвертировать рубли в криптовалюты, не исчерпывается Huobi и KuCoin. Различные операции позволяют проводить также Binance и ByBit.

Авторы статьи резюмировали, что биржи сделали громкие заявления о полном уходе с российского рынка и блокировке пользователей. На самом деле они по-прежнему ведут свою деятельность в России.

Ранее сообщалось, что западные страны ввели жесткие санкции против 11 российских кредитных организаций. В список попали Металлинвестбанк, «Зенит», УБРиР.

Компании,Металлинвестбанк,Уральский банк реконструкции и развития,
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