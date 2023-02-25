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1 час назад

"Тинькофф" и "Альфа-банк" заявили, что санкции не повлияют на их работу

Российская Газета

Санкции ЕС не повлияют на работу "Альфа-банка" и банка "Тинькофф". Об этом сообщили в кредитных организациях.

Российские банки отреагировали на введенные против них санкции Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в пресс-службе "Альфа-банка" заявили, что он продолжит работу без сбоев после включения в санкционный список ЕС, а переводы в евро в банке были отключены еще в прошлом году.

При этом картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений. В сообщении говорится, что переводы внутри страны проходят моментально, приложение и мобильный банк "Альфа-онлайн" работают быстро и надежно.

Три российских банка попали в санкционный список Евросоюза

"Тинькофф" также подготовился к санкциям ЕС, поэтому они не повлияют на обслуживание клиентов, подтвердили в пресс-службе банка. Санкции ударили больше по международным инвесторам, которых у кредитной организации более 60%.

"Пока мы анализируем текст решения Еврокомиссии", - отметили в Тинькофф.

В субботу ЕС ввел десятый пакет санкций против России, включивший в себя ряд новых экономических ограничений, а также персональные санкции против более 120 физлиц и организаций. Под новые ограничения попали в том числе "Альфа-банк", Росбанк и банк "Тинькофф", а также Фонд национального благосостояния.

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