Российские банки отреагировали на введенные против них санкции Евросоюза

Санкции ЕС не повлияют на работу "Альфа-банка" и банка "Тинькофф". Об этом сообщили в кредитных организациях.
Так, в пресс-службе "Альфа-банка" заявили, что он продолжит работу без сбоев после включения в санкционный список ЕС, а переводы в евро в банке были отключены еще в прошлом году.
При этом картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений. В сообщении говорится, что переводы внутри страны проходят моментально, приложение и мобильный банк "Альфа-онлайн" работают быстро и надежно.
"Тинькофф" также подготовился к санкциям ЕС, поэтому они не повлияют на обслуживание клиентов, подтвердили в пресс-службе банка. Санкции ударили больше по международным инвесторам, которых у кредитной организации более 60%.
"Пока мы анализируем текст решения Еврокомиссии", - отметили в Тинькофф.
В субботу ЕС ввел десятый пакет санкций против России, включивший в себя ряд новых экономических ограничений, а также персональные санкции против более 120 физлиц и организаций. Под новые ограничения попали в том числе "Альфа-банк", Росбанк и банк "Тинькофф", а также Фонд национального благосостояния.