Российские банки отреагировали на введенные против них санкции Евросоюза

Санкции ЕС не повлияют на работу "Альфа-банка" и банка "Тинькофф". Об этом сообщили в кредитных организациях.

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Так, в пресс-службе "Альфа-банка" заявили, что он продолжит работу без сбоев после включения в санкционный список ЕС, а переводы в евро в банке были отключены еще в прошлом году.

При этом картами Visa, Mastercard и "Мир" в России можно платить без ограничений. В сообщении говорится, что переводы внутри страны проходят моментально, приложение и мобильный банк "Альфа-онлайн" работают быстро и надежно.

"Тинькофф" также подготовился к санкциям ЕС, поэтому они не повлияют на обслуживание клиентов, подтвердили в пресс-службе банка. Санкции ударили больше по международным инвесторам, которых у кредитной организации более 60%.

"Пока мы анализируем текст решения Еврокомиссии", - отметили в Тинькофф.