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1 час назад

"Известия": на российском рынке появятся около 20 брендов одежды из Ирана

Газета.Ru

Около 20 брендов одежды из Ирана готовятся выйти на российский рынок. Об этом сообщает газета «Известия».

На российском рынке появятся 20 брендов одежды из Ирана
Фото: PexelsPexels

По данным издания, поставщики уже провели переговоры с Минпромторгом и управляющими торговых центров. Отмечается, что один из производителей заключил договор на $15 млн.

Среди иранских торговых марок фигурируют такие бренды, как Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, Samira, Jila, Alireza.

В свою очередь замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что иранцы заинтересованы в налаживании контактов с владельцами коммерческой недвижимости в России и потенциальными инвесторами.

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Собеседники «Известий» допускают, что иранские бренды будут пользоваться спросом, однако отечественные производители могут составить им конкуренцию, так как лучше ориентируются на рынке.

Компании,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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