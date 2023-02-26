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36 минут назад

В ЕС назвали подпавшие под санкции иранские компании

Газета.Ru

Европейский союз опубликовал списки физических лиц и компаний, которые попали в новый антироссийский санкционный пакет, включая семь иранских компаний, которые в ЕС считают причастными к поставкам товаров двойного назначения в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

В ЕС назвали подпавшие под санкции иранские компании
Фото: ТАССТАСС

В заявлении Совета ЕС отмечается, что соответствующие иранские компании или организации якобы производят военные беспилотники, поставляемые российским военным и используемые в зоне СВО.

В списках оказались такие компании, как Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) и другие.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что руководство Ирана не приняло решение о возобновлении проекта по созданию ядерного оружия. Он напомнил, что программа была отложена или прекращена почти 20 лет назад. Бернс полагает, что нет фактов, согласно которым власти Ирана приняли решение о возобновлении данного проекта.

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