В ЕС назвали подпавшие под санкции иранские компании

Европейский союз опубликовал списки физических лиц и компаний, которые попали в новый антироссийский санкционный пакет, включая семь иранских компаний, которые в ЕС считают причастными к поставкам товаров двойного назначения в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

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В заявлении Совета ЕС отмечается, что соответствующие иранские компании или организации якобы производят военные беспилотники, поставляемые российским военным и используемые в зоне СВО.

В списках оказались такие компании, как Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) и другие.