В АРБ рассказали, как банки будут работать под новыми санкциями

«Санкции никак не влияют на взаимодействие банков со странами СНГ. Первые санкционные банки взаимодействуют, работают, но это касается рублей. Что касается валюты, будут сложности. Санкции подразумевают ограничение на валютные операции через банки-корреспонденты. В валюте они работать не смогут, а в рублях смогут. Если речь идёт об импортных, экспортных сделках с валютным сопровождением, то в рублях можно перечислять. Но если потом через эти страны пытаться осуществлять платежи через другие банки, то они будут проявлять насторожённость, потому что получили деньги из санкционного банка. Но если сделка в рублях, юанях, то излишних сложностей на этом этапе быть не должно».