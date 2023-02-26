В АРБ рассказали, как банки будут работать под новыми санкциями

Рестрикции не повлияют на рублёвые взаимодействия организаций со странами СНГ, но с валютой могут возникнуть сложности.
Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил президент Ассоциации Российских Банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
«Санкции никак не влияют на взаимодействие банков со странами СНГ. Первые санкционные банки взаимодействуют, работают, но это касается рублей. Что касается валюты, будут сложности. Санкции подразумевают ограничение на валютные операции через банки-корреспонденты. В валюте они работать не смогут, а в рублях смогут. Если речь идёт об импортных, экспортных сделках с валютным сопровождением, то в рублях можно перечислять. Но если потом через эти страны пытаться осуществлять платежи через другие банки, то они будут проявлять насторожённость, потому что получили деньги из санкционного банка. Но если сделка в рублях, юанях, то излишних сложностей на этом этапе быть не должно».
Тосунян отметил, что любые долларовые операции находятся под «определённым контролем».
«Санкции могли США и не вводить, но даже для несанкционных банков, когда вы в долларах пытаетесь провести операции, возникает множество вопросов. Санкции санкциями, но свободное проведение долларовых операций под определенным контролем. Нельзя гарантировать, что если США не ввели санкции, а ввёл только Евросоюз, то вы сможете свободно проводить долларовые операции. Это не так».
В чёрный список США попали 11 кредитных организаций РФ, в их числе Московский кредитный банк, «Уралсиб», «МТС-банк», банк «Зенит», Металлинвестбанк. Также под санкции ЕС попали три российских банка: «Альфа-банк», «Тинькофф Банк» и Росбанк.
США с начала СВО ввели санкции против 80% банковского сектора России. Под ограничения подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц, сообщили в американском Минфине.
В «Тинкофф банке» и «Альфа-банке» прокомментировали включение в санкционный список ЕС. «Альфа-банк» продолжит работу в России в штатном режиме.
Переводы в евро в банке отключили ещё в прошлом году, сообщили в ТАСС пресс-службе кредитной организации.