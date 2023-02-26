Nokia представила обновленный логотип и стратегию

Nokia, входящая в финскую корпорацию HMD Global, анонсировала новую стратегию и представила общественности новый логотип. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Президент Nokia Пекки Лундмарк пояснил, что руководство компании видит потенциал различных цифровых технологий для кардинального преобразования промышленности и бизнеса.

По его мнению, современные технологии позволят существенно повысить «производительность, устойчивость и доступность».

Глава компании отметил, что сегодня, 26 февраля, компания представляет обновленную стратегию. В ней делается упор на сочетание социальных сетей с облачными технологиями.