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46 минут назад

Nokia представила обновленный логотип и стратегию

Илья Родин

Nokia, входящая в финскую корпорацию HMD Global, анонсировала новую стратегию и представила общественности новый логотип. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

Nokia представила обновленный логотип и стратегию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Nokia Пекки Лундмарк пояснил, что руководство компании видит потенциал различных цифровых технологий для кардинального преобразования промышленности и бизнеса.

По его мнению, современные технологии позволят существенно повысить «производительность, устойчивость и доступность».

Глава компании отметил, что сегодня, 26 февраля, компания представляет обновленную стратегию. В ней делается упор на сочетание социальных сетей с облачными технологиями.

Лундмарк рассказал, что компания обновила не только стратегию, но и логотип. Он символизирует то, что Nokia динамично и энергично развивается, стремится к сотрудничеству.

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