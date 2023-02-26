"Тинькофф инвестиции" приостановит торги клиентов на бирже в евро

Стало известно, как будут работать «Тинькофф инвестиции» в условиях новых санкций ЕС. С 27 февраля биржевые торги в евро приостановят, но дадут вывести евровалюту с брокерского счета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление банка.

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«Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены», - сказано в сообщении.

Отмечается, что евро исключены из перечня ликвидных инструментов. При этом санкции не повлияют на торги, а также заводы или выводы долларов и других валют. Функционал будет доступен в полном объеме.

Иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже, перенесут в неподсанкционную компанию. Для этого понадобится некоторое время, вдобавок требуется избежать риска блокировки. Поэтому торговля иностранными ценными бумагами временно приостановлена.

«В течение одной трех недель планируем запустить торги», - заявили брокеры.

Поскольку СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами,участие «Тинькофф» в торгах было приостановлено. Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, также ограничен. Такие действия предприняты для защиты клиентских активов от потенциальных рисков.

Торговля ценными бумагами в рублях на Мосбирже проходит в стандартном режиме.