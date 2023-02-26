СМИ: Twitter уволил еще как минимум 50 сотрудников

Twitter (заблокирован в РФ) уволил еще как минимум 50 сотрудников. Это уже по меньшей мере восьмой раунд сокращений в компании с тех пор, как ее приобрел Илон Маск. Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники издание The Information, сокращения затронули в первую очередь проектные группы, в том числе те, которые обеспечивают поддержку рекламных технологий, приложений и технической инфраструктуры в целом. По данным собеседников издания, мера призвана решить проблему резкого падения выручки компании. В самом Twitter пока информацию не комментируют, пишет газета «Коммерсантъ».