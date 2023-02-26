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1 час назад

The Information: Twitter уволил еще как минимум 50 сотрудников

BFM.RU

Twitter (заблокирован в РФ) уволил еще как минимум 50 сотрудников. Это уже по меньшей мере восьмой раунд сокращений в компании с тех пор, как ее приобрел Илон Маск. Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники издание The Information, сокращения затронули в первую очередь проектные группы, в том числе те, которые обеспечивают поддержку рекламных технологий, приложений и технической инфраструктуры в целом. По данным собеседников издания, мера призвана решить проблему резкого падения выручки компании. В самом Twitter пока информацию не комментируют, пишет газета «Коммерсантъ».

СМИ: Twitter уволил еще как минимум 50 сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С учетом всех сокращений штат компании уже уменьшился примерно на 70% и сейчас составляет около двух тысяч человек.

Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре прошлого года. После этого в американской компании началась череда изменений как в управлении, так и в политике самой соцсети.

Компании,Илон Маск,
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