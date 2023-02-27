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3 часа назад

Банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов

ТАССиещё 6

Подпавший под санкции США банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов по всем направлениям, сообщается в официальном Telegram-канале кредитной организации в понедельник.

Банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов
Фото: ТАССТАСС

"До получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов банк "Приморье" приостанавливает прием SWIFT-переводов по всем направлениям", - сообщил банк.

О возобновлении возможности валютных переводов банк сообщит дополнительно.

24 февраля Минфин США ввел санкции в отношении российских банков "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банка, Металлинвестбанка, Московского кредитного банка, МТС-банка, СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития. Санкции предусматривают ограничения на проведение ряда операций с данными финансовыми учреждениями.

Компании,АКБ "Приморье",Металлинвестбанк,СДМ-банк,Уральский банк реконструкции и развития,Московский кредитный банк,МТС-Банк,Казначейство США,
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