В Москве откроются магазины белорусского аналога IKEA

Союз торговых центров (СТЦ) России подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской компанией Swed House, занимающейся продажей аналогов товаров шведской IKEA. Согласно документу, в 2023 году Swed House запустит в России 10 магазинов, первый откроется уже во второй половине марта, сообщает «Коммерсант».

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Swed House будет открывать магазины площадью до 1 тыс. м2. Помещения будут располагаться в том числе в торговых центрах «Мега». Ожидается, что в ближайшие годы в России откроется до 50 магазинов белорусской компании.

На полках будут представлены различные товары для дома, в том числе мягкая мебель, корпусная мебель и шкафы. Также в ассортименте — товары для кухни, для ванной комнаты, посуда, детские принадлежности, постельное белье и текстиль. Swed House, по словам его представителя, наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с компаниями, ушедшими с рынков России и Белоруссии, в том числе IKEA.