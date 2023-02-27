Тимакова покинет должность зампреда ВЭБ.РФ

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Наталья Тимакова с 1 марта уходит из государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и переходит на работу в Московскую школу управления "Сколково" на должность директора по развитию. Об этом сообщает в понедельник РБК.

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"Я очень благодарна [председателю ВЭБ.РФ] Игорю Шувалову и ВЭБ за четыре с половиной года работы. Нам удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются, - это строительство школ по концессионной модели, запуск социально-культурных проектов в городах, где присутствует ВЭБ, и другие", - сказала Тимакова РБК.

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По ее словам, "пришло время попробовать себя на новом направлении".

В новой должности директора по развитию Московской школы управления "Сколково" Тимакова, в частности, будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и новую стратегию школы "в текущих условиях", сообщил РБК источник в "Сколково". Он считает переход Тимаковой в "Сколково" логичным, так как она 4,5 года входит в состав совета директоров школы управления, а ВЭБ.РФ является одним из основных кредиторов образовательной организации.

В пресс-службе ВЭБ.РФ изданию напомнили, что Тимакова в числе прочего занималась в госкорпорации образовательными проектами. Она является членом совета директоров компании "Прошкола" (дочернее предприятие ВЭБ.РФ, которое участвует в федеральной программе строительства школ в России). Также она вела несколько совместных инициатив ВЭБ и Московской школы управления "Сколково", а также с ГК "Просвещение", сообщили РБК в госкорпорации.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит издание, поблагодарил Тимакову за ее работу в госкорпорации и отметил, что на сегодняшний день перед "Сколково" стоят амбициозные задачи по развитию партнерств с ведущими университетами страны и запуску новых образовательных инициатив. "Учитывая важность образовательного направления для ВЭБ, Наталья будет тесно взаимодействовать с корпорацией в своей новой роли", - добавил он.