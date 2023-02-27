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49 минут назад

Wildberries ввел новые штрафы для продавцов

Никита Бородкин

Wilberries ввел новые штрафы для продавцов за неправильную маркировку. Как сообщает газета «Ведомости», с 22 февраля маркетплейс начал наказывать предпринимателей, которые продают товары с отсутствующей или нечитаемой маркировкой.

По словам собеседников издания, теперь для корректной приемки товаров с обязательной маркировкой ее необходимо клеить на внешнюю упаковку. При отсутствии знака или его неправильном размещении продавца могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей за каждую единицу товара.

Работники пунктов выдачи Wildberries начали ставить оценки покупателям

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщили о списании маркетплейсом Wildberries денег за ошибочно доставленный или бракованный товар у покупателей. Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что продавцам или маркетплейсам при возврате некачественного товара нельзя взимать или удерживать денежные средства покупателей.

В Wildberries позднее объяснили платный возврат товаров, заявив, что таким образом у предпринимателей появилась возможность компенсировать издержки на обратную транспортировку и не включать ее в стоимость товара. Кроме того, в маркетплейсе указали на действие программы ответственных покупок, которая позволяет покупателям, которые вернули небольшое количество вещей, не совершать оплату за возвращение товара на склад.

Компании,Роспотребнадзор,
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