Wildberries ввел новые штрафы для продавцов

Wilberries ввел новые штрафы для продавцов за неправильную маркировку. Как сообщает газета «Ведомости», с 22 февраля маркетплейс начал наказывать предпринимателей, которые продают товары с отсутствующей или нечитаемой маркировкой.

По словам собеседников издания, теперь для корректной приемки товаров с обязательной маркировкой ее необходимо клеить на внешнюю упаковку. При отсутствии знака или его неправильном размещении продавца могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей за каждую единицу товара.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщили о списании маркетплейсом Wildberries денег за ошибочно доставленный или бракованный товар у покупателей. Вместе с тем Роспотребнадзор сообщил, что продавцам или маркетплейсам при возврате некачественного товара нельзя взимать или удерживать денежные средства покупателей.