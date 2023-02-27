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54 минуты назад

Райффайзенбанк с 6 марта повысит минимальную сумму перевода в валюте для физлиц

ТАССиещё 2

Райффайзенбанк с 6 марта для клиентов - физлиц повысит минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте, следует из сообщения кредитной организации.

Райффайзенбанк изменит условия валютных переводов для физлиц
Фото: ТАССТАСС

"С 6 марта 2023 года повысится минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте. Для переводов в "Райффайзен-онлайн" минимальная сумма для каждой операции составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода", - отмечается в сообщении.

Если перевод осуществляется в отделении банка, то минимальная сумма зависит от валюты счета: 10 тыс. долларов США / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен.

"Мера необходима, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей", - пояснили в банке.

В конце декабря Райффайзенбанк уже менял условия валютных переводов для физлиц в другие банки, в том числе зарубежные. Минимальная сумма перевода как через приложение "Райффайзен онлайн", так и в отделениях кредитной организации была установлена на уровне $5 тыс.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк с 2 марта вводит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей минимальную сумму исходящего платежа в долларах. Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, уточняли в кредитной организации.

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