Райффайзенбанк изменит условия валютных переводов для физлиц

Райффайзенбанк с 6 марта для клиентов - физлиц повысит минимальную сумму исходящего перевода в иностранной валюте, следует из сообщения кредитной организации.

Фото: ТАСС ТАСС

"С 6 марта 2023 года повысится минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте. Для переводов в "Райффайзен-онлайн" минимальная сумма для каждой операции составит $10 тыс. или эквивалент в другой валюте по курсу Банка России на дату оформления перевода", - отмечается в сообщении.

Если перевод осуществляется в отделении банка, то минимальная сумма зависит от валюты счета: 10 тыс. долларов США / евро / фунтов стерлингов / швейцарских франков, 70 тыс. китайских юаней или 1 млн японских иен.

"Мера необходима, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей", - пояснили в банке.

В конце декабря Райффайзенбанк уже менял условия валютных переводов для физлиц в другие банки, в том числе зарубежные. Минимальная сумма перевода как через приложение "Райффайзен онлайн", так и в отделениях кредитной организации была установлена на уровне $5 тыс.