В Сбере начали принимать электронные доверенности

Во всех офисах Сбера начали принимать электронные нотариальные доверенности (ЭНД), сообщает пресс-служба банка.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

Новый сервис запустили в России в рамках совместного проекта Сбера с Федеральной нотариальной палатой.

«Мы протестировали новый сервис в ряде пилотных регионов и запускаем его в эксплуатацию. Удостоверенную нотариусом электронную доверенность принимают в любом офисе Сбера по всей стране. Электронная нотариальная доверенность сокращает не только клиентский путь, но и расход бумаги», — отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Раньше клиенту нужно было прийти к нотариусу, оформить у него доверенность и передать или отправить документ в бумажном виде доверенному лицу. После этого доверенное лицо обращалось в Сбер, сотрудники которого проверяли в ручном режиме подлинность документа и данные, указанные в доверенности.

Теперь нотариус удостоверяет документ в электронном виде, который подписывается электронной подписью нотариуса, что гарантирует его подлинность, и в режиме онлайн направляет в банк по защищенному каналу связи.

«Электронная инфраструктура нотариата обеспечивает современный «цифровой оборот» надежными правовыми инструментами, а граждан и бизнес – дополнительными гарантиями защиты их прав и законных интересов. Эффективное сотрудничество ФНП со Сбером позволяет апробировать и делать общедоступными новые продукты, столь важные для граждан и бизнеса», — сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.