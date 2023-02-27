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23 минуты назад

Сменился покупатель бизнеса польского франчайзи KFC в России

Лера Букина

Компанией Amrest был расторгнут договор купли-продажи, который был заключен с ООО «Альмира». Фирма подписала новый договор с компанией «Смарт сервис», сообщает РБК со ссылкой на сообщение франчайзи.

Сменился покупатель бизнеса польского франчайзи KFC в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что Amrest является польским франчайзи KFC. ООО «Смарт сервис ЛТД» владеет Константин Котов и Андрей Осколков. Компания управляла по франшизе 41 заведением KFC.

Условия договора между Amrest и «Смарт сервисом» остаются такими же, какие были у компании с ООО «Альмира». Ожидается согласование сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Amrest собирается получить от продажи бизнеса не менее €100 млн.

Продажа ресторанов KFC, которые Amrest развивала по франшизе Yum! Brands, компании «Альмира», была одобрена ФАС в конце февраля.

Весной прошлого года американская компания Yum! Brands приняла решение приостановить инвестиции и развитие бизнеса в России, а также закрыть свои рестораны в связи со спецоперацией РФ на Украине. Yum! Brands принадлежало 70 предприятий из 1 тыс. открытых заведений KFC в России. Остальные развивали по франшизе ее партнеры.

Компании,Андрей Осколков,Константин Котов,ФАС России,
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