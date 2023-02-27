Сменился покупатель бизнеса польского франчайзи KFC в России

Компанией Amrest был расторгнут договор купли-продажи, который был заключен с ООО «Альмира». Фирма подписала новый договор с компанией «Смарт сервис», сообщает РБК со ссылкой на сообщение франчайзи.

Напомним, что Amrest является польским франчайзи KFC. ООО «Смарт сервис ЛТД» владеет Константин Котов и Андрей Осколков. Компания управляла по франшизе 41 заведением KFC.

Условия договора между Amrest и «Смарт сервисом» остаются такими же, какие были у компании с ООО «Альмира». Ожидается согласование сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Amrest собирается получить от продажи бизнеса не менее €100 млн.

Продажа ресторанов KFC, которые Amrest развивала по франшизе Yum! Brands, компании «Альмира», была одобрена ФАС в конце февраля.