ЕС ввел новое обязательство для попавших под санкции компаний

Организациям, попавшим в санкционный список, теперь необходимо докладывать регуляторам о своих активах в странах Европы. Такое обязательство ввел Совет Евросоюза, следует из Официального журнала ЕС.

Кроме того, таким компаниям нужно сотрудничать с местными властями в работе над их блокировкой. Отмечается, что Евросоюз будет рассматривать невыполнение этих требований как обход рестрикций.

Физическим и юридическим лицам необходимо проинформировать ведомства не позднее шести недель после включения в санкционный список.

25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзом был введен в действие десятый пакет санкций против России. По его словам, новые ограничения направлены на тех, «кто играет важную роль в агрессивной войне».

Ограничения предусматривают, в частности, ужесточение ограничений на экспорт товаров двойного назначения и технологий. Еврокомиссия оценивает новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро.

В ЕС подчеркнули, что к настоящему моменту