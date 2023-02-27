Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

ЕС ввел новое обязательство для попавших под санкции компаний

Лера Букина

Организациям, попавшим в санкционный список, теперь необходимо докладывать регуляторам о своих активах в странах Европы. Такое обязательство ввел Совет Евросоюза, следует из Официального журнала ЕС.

Кроме того, таким компаниям нужно сотрудничать с местными властями в работе над их блокировкой. Отмечается, что Евросоюз будет рассматривать невыполнение этих требований как обход рестрикций.

Физическим и юридическим лицам необходимо проинформировать ведомства не позднее шести недель после включения в санкционный список.

25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзом был введен в действие десятый пакет санкций против России. По его словам, новые ограничения направлены на тех, «кто играет важную роль в агрессивной войне».

Ограничения предусматривают, в частности, ужесточение ограничений на экспорт товаров двойного назначения и технологий. Еврокомиссия оценивает новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро.

В ЕС подчеркнули, что к настоящему моменту

экспорт Евросоюза в Россию уменьшился почти на 50% в сравнении с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

Компании,Жозеп Боррель,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий