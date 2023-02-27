"Тинькофф" не ожидает удаления своих сервисов из магазинов приложений

"Тинькофф" не ожидает удаления из своих мобильных сервисов из магазинов приложений в связи с санкциями ЕС, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.

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"Не ожидаем никакого влияния на доступность ни одного из наших приложений в сторах. Все скачанные приложения также работают без проблем - можете продолжать ими пользоваться. Если ситуация будет меняться - обязательно сообщим", - говорится в сообщении.

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После введения санкций ЕС 25 февраля в "Тинькофф" сообщали, что ограничения не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к санкциям. Активы "Тинькофф инвестиции" в течение трех недель планируется перевести в новую неподсанкционную компанию.

25 февраля приложение МТС-банка, подпавшего под новые санкции Великобритании и США, было удалено из App Store и Google Play. При этом его можно скачать в RuStore или с сайта МТС-банка, ранее скаченные приложения работают в штатном режиме.

Санкционный банк "Зенит" рекомендовал клиентам в ближайшее время обновить мобильное приложение "Зенит онлайн" до последней версии в App Store и Google Play. После подпадания под санкции банк "Приморье" также советовал пользователям в ближайшее время установить приложение на телефон, если ранее оно скачено не было.

В декабре 2022 года из App Store были удалены приложения Росбанка и Россельхозбанка. А весной прошлого года после санкций ЕС из интернет-магазинов пропадали также приложения ВТБ, Сбера, "Открытия" и ПСБ.