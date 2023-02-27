"Тинькофф" не ожидает удаления своих сервисов из магазинов приложений

"Тинькофф" не ожидает удаления из своих мобильных сервисов из магазинов приложений в связи с санкциями ЕС, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
"Не ожидаем никакого влияния на доступность ни одного из наших приложений в сторах. Все скачанные приложения также работают без проблем - можете продолжать ими пользоваться. Если ситуация будет меняться - обязательно сообщим", - говорится в сообщении.
После введения санкций ЕС 25 февраля в "Тинькофф" сообщали, что ограничения не окажут существенного влияния на его работу, банк готовился к санкциям. Активы "Тинькофф инвестиции" в течение трех недель планируется перевести в новую неподсанкционную компанию.
25 февраля приложение МТС-банка, подпавшего под новые санкции Великобритании и США, было удалено из App Store и Google Play. При этом его можно скачать в RuStore или с сайта МТС-банка, ранее скаченные приложения работают в штатном режиме.
Санкционный банк "Зенит" рекомендовал клиентам в ближайшее время обновить мобильное приложение "Зенит онлайн" до последней версии в App Store и Google Play. После подпадания под санкции банк "Приморье" также советовал пользователям в ближайшее время установить приложение на телефон, если ранее оно скачено не было.
В декабре 2022 года из App Store были удалены приложения Росбанка и Россельхозбанка. А весной прошлого года после санкций ЕС из интернет-магазинов пропадали также приложения ВТБ, Сбера, "Открытия" и ПСБ.
25 февраля ЕС ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и банка "Тинькофф". Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. 24 февраля свои санкционные списки расширили США и Великобритания. Санкции, предусматривающие ограничения на проведение ряда операций, затронули банки "Приморье", "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный", а также Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития.