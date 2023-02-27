Казахстан собрался прекратить экспорт газа

Казахстан может прекратить экспорт газа следующей зимой, сказал зампред правления QazaqGaz по маркетингу Арман Касенов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дефицита топлива в стране не ожидается осенью и зимой 2024 года, если страна не собирается его экспортировать. По данным компании, в 2022 году объем потребления газа в Казахстане составил 21 миллиард кубометров, экспорт — 5 миллиардов кубометров. По прогнозу к 2030 году объем потребления газа вырастет до 40 миллиарда кубометров.

«С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт», — отметил Касенов.

В QazaqGaz добавили, что даже с учетом роста спроса запасов газа Казахстану хватит более чем на 100 лет.