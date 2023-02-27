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1 час назад

Исследование: «Вкусно — и точка» стал самым узнаваемым новым брендом в РФ в 2022 году

Газета.Ru

Более трети жителей России назвали преемника McDonald's — «Вкусно — и точка» — главным открытием года, говорится в исследовании OMD OM Group.

«Вкусно — и точка» стал самым узнаваемым новым брендом в РФ в 2022 году
Фото: Пресс-службы «Вкусно - и точка»Пресс-службы «Вкусно - и точка»

На вопрос «Можете ли Вы назвать одну или несколько новых марок, которые появились за прошедший год?», 36% респондентов выбрали именно «Вкусно — и точка». На втором месте — «Добрый»— российский бренд безалкогольных напитков (о нем вспомнили 6% опрошенных). Остальные названные бренды («Ростикс», «Москвич», «Мир кубиков» и др.) набрали не более 1% каждый.

Ранее стало известно, что в сети ресторанов «Вкусно — и точка» появился аналог бигмака. Бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами заняли его место.

12 июня прошлого года ресторан «Вкусно и точка» открылся вместо «Макдоналдса» на Пушкинской площади. Тогда же Москве и области заработали первые 14 точек сети.

Компании,McDonald's,
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