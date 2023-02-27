«Вкусно — и точка» стал самым узнаваемым новым брендом в РФ в 2022 году

Более трети жителей России назвали преемника McDonald's — «Вкусно — и точка» — главным открытием года, говорится в исследовании OMD OM Group.

Фото: Пресс-службы «Вкусно - и точка» Пресс-службы «Вкусно - и точка»

На вопрос «Можете ли Вы назвать одну или несколько новых марок, которые появились за прошедший год?», 36% респондентов выбрали именно «Вкусно — и точка». На втором месте — «Добрый»— российский бренд безалкогольных напитков (о нем вспомнили 6% опрошенных). Остальные названные бренды («Ростикс», «Москвич», «Мир кубиков» и др.) набрали не более 1% каждый.

Ранее стало известно, что в сети ресторанов «Вкусно — и точка» появился аналог бигмака. Бургеры «Биг Хит» с двумя и «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами заняли его место.